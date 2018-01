Augusta, Teatro Comunale: stop sciopero della fame

22 giugno 2018: questa la data di ultimazione lavori e consegna al pubblico del teatro comunale di Augusta. A dirlo è l'assessore Suppo.

Si conclude così lo sciopero della fame del Presidente di Bella Storia, Manuel Mangano, e del rappresentante d’istituto del liceo Mègara, Ruben Aparo

"Ci riteniamo soddisfatti per il risultato raggiunto dall’associazione Bella Storia perché per la prima volta in questi anni l’amministrazione ha annunciato una data ben definita di fine lavori. - dicono i due - Non vediamo l’ora di poter prendere parte alla festa d’inaugurazione".