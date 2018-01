Siracusa, detenuti attori a Cavadonna in "Omaggio a Troisi"

Il 24 gennaio i detenuti dell’Alberghiero dell'Alta Sicurezza della Casa Circondariale di Siracusa andranno in scena nell'ambito del progetto Teatro “Officina Cavadonna” con "Omaggio a Massimo Troisi".

Lo spettacolo, un atto unico, inizierà alle 13.

Il progetto (al debutto quest’anno) vede in scena gli attori detenuti che hanno preso parte al Laboratorio Officina Cavadonna, sostenuto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide, Rosario Di Luciano e dal Direttore della Casa Circondariale di Siracusa, Angela Lantieri. Gli attori detenuti sono stati diretti in questo progetto, che presenta riadattamenti di una buona parte del repertorio della Smorfia e dei film cult di Massimo Troisi, dalla prof.ssa Paola Emanuele Paola e dalla prof.ssa Rosa Agnese De Luca.