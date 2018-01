Siracusa, pasti Asp: Brugaletta replica a Barrotta, accuse infondate

Accuse infondate. Così replica il commissario dell'Asp, Salvatore Brugaletta, al signor Corrado Barrotta, commissario del sindacato FSI, in ordine alla qualità e alle modalità di distribuzione dei pasti nelle strutture ospedaliere dell’Asp di Siracusa.

"In relazione alle fasi di distribuzione è stato precisato che gli operatori della Ditta prendono in carico i contenitori termici contenenti i pasti sigillati e procedono personalmente alla loro distribuzione in base alle richieste effettuate dai pazienti. - spiega - I contenitori con i pasti vengono consegnati direttamente al letto del paziente ed è il paziente stesso ad aprire il pasto. La distribuzione avviene dalle ore 7.30 alle 8,30 per la colazione, dalle 12 alle 13,30 per il pranzo e dalle 18 alle19,30 per la cena. La foto è stata scattata davanti alla porta del Centro diurno Alzheimer e riprende un contenitore vuoto in attesa di essere ritirato"

"Ciò nondimeno - conclude - il personale degli Uffici preposti è stato invitato a rafforzare la vigilanza in tutte le fasi, dalla produzione alla consegna dei pasti, con rigore e sistematicità".