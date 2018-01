Siracusa, investimenti per opere pubbliche: Ance sollecita i Comuni

Avranno tempo fino al 20 gennaio le amministrazioni locali per poter beneficiare per per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche di spazi finanziari per un importo pari a 900 milioni di euro all’anno nel triennio 2017-2019.

Da qui la sollecitazione che l’Ance Siracusa, con il suo Presidente Massimo Riili, ha ai Comuni, a cominciare da quello di Siracusa. Gli ambiti prioritari per i quali può essere presentata domanda riguardano l’adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili, la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale. Interventi che possono riguardare l’edilizia scolastica, l’impiantistica sportiva. Investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari o nuovi investimenti per cui viene finanziata la progettazione di massima e/o esecutiva.

“La Sicilia e la provincia di Siracusa, in particolare - dice il Presidente di Ance Siracusa, Massimo Riili - non possono rimanere al palo: abbiamo bisogno di realizzare interventi strutturali negli edifici pubblici a cominciare dalle scuole: questa ennesima occasione non può andare sprecata”.