Siracusa, 2018 ricco di impegni per l'Aretusa Team Young Riders

Ricco di appuntamenti il programma per ilo 2018 per l'Aretusa Team Young Riders, realtà motoristica siracusana.

“Il team - afferma Giuseppe Latina, direttore tecnico e meccanico della scuderia - è nuovo ed è riservato ai giovani fino ai 17 anni. Quasi interamente siracusano se si considera che il solo Manuel Polizzi è di Enna. Diamo un supporto ai piloti al fine di poter partecipare ad altre categorie, poi c'è uno staff di 12 persone fra genitori e figure professionali come Giuseppe Profeta che fa da manager e grafico. I nostri tre Motoclub (Lanteri di Noto presente da 30 anni, Motoclub Siracusa da 20 e Moto Club Pegaso Siracusa quasi 10, ndr) - continua - sono gli intermediari con la federazione per ottenere determinate licenze”. Soddisfatto per i risultati ottenuti nel 2017 Salvo Catinello, segretario della scuderia e anch’egli già presidente della federazione provinciale Motocross: “Ci sono stati molti titoli regionali a dimostrazione che Siracusa è una delle province con il più alto numero di piloti e titoli vinti: tre motoclub si sono piazzati nei primi dieci nel campionato regionale a squadre. Il motoclub Pegaso ha vinto il titolo, secondo il Saro Italia di Canicattini, poi anche il Motoclub Lanteri di Noto nei primi dieci"

Il 3 e il 4 marzo ci sono le selettive del campionato italiano e dieci giorni dopo quelle per il campionato europeo.

“La provincia di Siracusa - dice ancora Catinello - offre gli spazi giusti. Ci si allena nelle piste convenzionali con i salti e nei terreni sabbiosi; ci sono impianti fra Noto e Lentini dove si può gareggiare, Tivoli a pochi passi da Siracusa e Melilli per gli allenamenti. Tutte piste che possono richiamare eventi di grande livello come avvenuto a Noto quando nel 2014 ci furono gli internazionali di Italia con la partecipazione di Tony Cairoli, per una kermesse che è in procinto di ripetersi a febbraio”.