Palazzolo Acreide, antidroga: i Carabinieri incontrano gli studenti

Continua il progetto “Uniamoci contro le droghe!”, promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale e gli istituti scolastici della Provincia.

Stamattina l'Arma di Noto ha incontrato alcune terze classi dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Messina” di Palazzolo Acreide per trattare il fenomeno della dipendenza e diffusione delle sostanze stupefacenti fra i giovani.

In primis si è parlato dei danni che ogni tipo di droga provoca nell'organismo, ma poi si è toccato anche il tasto legale (pene e sanzioni).

Gli incontri con gli studenti continueranno in tutta la provincia.