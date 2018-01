Augusta, litiga con la madre e si allontana con 3 coltelli da cucina

Tossicodipendente litiga con la madre per futili motivi e si allontana da casa con 3 coltelli da cucina. E' accaduto ieri sera ad Augusta: i Carabinieri sono stati stati allertati dal fratello del 32enne, che è stato rintracciato mentre si aggirava ancora in stato confusionale tra le vie del quartiere.

I militari dell’Arma hanno sequestrato i coltelli e lo hanno segnalato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Per lui hanno disposto anche il T.S.O. su base volontaria presso il reparto di psichiatria del locale Ospedale Muscatello.