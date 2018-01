Siracusa, Via Tisia: 44enne rubava da auto parcheggiate

Sbirciava dentro le auto parcheggiate in via Tisia, per poi rubare quello che poteva. Lui, Dario Galeota, 44 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato, quindi, è stato dichiarato in arresto in flagranza per aver commesso il reato di furto aggravato su autovettura.

A seguito di perquisizione dei Carabinieri, Galeota è stato trovato in possesso di una scatola di cartone all'interno della quale c'erano una serie di oggetti successivamente accertati appartenere ad un’autovettura parcheggiata poco distante.

Tra gli oggetti sequestrati: coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri, 4 CD musicali, un navigatore satellitare, 1 kit di soccorso medico, 1 giubbotto catarifrangente, i libretti d’uso e manutenzione ed i documenti di circolazione dell’autovettura oggetto di furto. L’intera refurtiva è stata restituita al proprietario.

Il 44enne è ai domiciliari.