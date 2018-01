Siracusa, spaccio di cocaina alla Tonnara: arrestato 24enne

E' stato arrestato in flagranza di reato, Enrico De Angelis, 24 anni, disoccupato siracusano con precedenti di polizia specifici, per spaccio di stupefacenti.

Il ragazzo è stato sorpreso mentre cedeva delle dosi di cocaina e un altro uomo, nel complesso residenziale di via Aldo Carratore meglio noto anche come “Tonnara”.

Il 24enne, alla vista dei Carabinieri, ha tentato la fuga, cercando anche di disfarsi delle dosi di cocaina di cui era in possesso.

Ma i militari sono riusciti a bloccarlo e a perquisirlo: addosso aveva 3 dosi di cocaina del peso complessivo di 6 grammi.

E' stato tradotto ai domiciliari.