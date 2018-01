Cassibile, si denuda in via Nazionale e aggredisce i Carabinieri

Si denuda per strada a Cassibile ed infastidisce i passanti. E' accaduto ieri notte in via Nazionale. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri che hanno trovato il giovane, un colombiano di 24 anni, Giraldo Quiceno Jhoneyder, con precedenti, in evidente stato di alterazione.

Per sottrarsi al controllo ha aggredito i militari con calci, pugni, minacciandoli di morte. E' stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.

Ristretto ai domiciliari, ieri pomeriggio è risultato assente al controllo ed è stato nuovamente arrestato.