Siracusa si accende di eventi e degustazioni in questo weekend

Secondo fine settimana per i siracusani che seguiranno i 50 eventi in città gratuiti promossi dall’assessorato Attività produttive del Comune di Siracusa.

Il tour comincia già oggi pomeriggio alle 15.30, nei locali dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, con “Mangiamoli giusti- Siracusa ed il Mercato Ittico", quest'evento in particolare è organizzato da Slow Food Siracusa.

Sabato appuntamento, invece, a Villa Reimann dalle 11 alle 13, dove si terrà un evento aperto al pubblico che prevede una prima parte in cui la dottoressa Antonella Leone disquisirà sulla riconoscibilità del “patrimonio piscatorio” attraverso gli aspetti storici, archeologici, economici e iconografici. A seguire degustazione .

Nella stessa giornata, a partire dalle 18,30 in piazza Santa Lucia alla Borgata, si terrà una serata enogastronomica, organizzata dall’associazione “Attacchi”.

Domenica mattina 21 gennaio Ortigia si colora e si anima con 3 eventi da non perdere.