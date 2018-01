In auto 10 chili di hashish, arrestati 2 siracusani

Sorpresi con 10 chili di hashish in auto, due presunti corrieri della droga siracusani finiscono in manette.

Si tratta di Salvatore Pocchi, 31 anni e Alessio Mensa, 24 anni, incensurati, accusati di detenzione a fini spaccio. I due sono stati fermati ad un posto di blocco a Campofelice di Roccella dai Carabinieri di Cefalù mentre viaggiavano a bordo di un’Alfa 147, condotta da Pocchi e stavano tornando presumibilmente nel capoluogo aretuseo di ritorno da Palermo

Al momento del controllo, l'atteggiamento dei due ha insospettito i militari, che hanno perquisito l’auto, rinvenendo un sacchetto contenente 100 panetti di hashish dal peso complessivo di 10 chili. I due sono stati ristretti presso la casa circondariale “Cavallacci” di Termini Imerese in attesa dell’udienza di convalida.