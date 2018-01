Rosolini, consegnati i lavori per la realizzazione del centro di raccolta

Consegnati questa mattina, alla ditta aggiudicataria, i lavori per la realizzazione del Centro di raccolta per lo stoccaggio delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani. L’impianto che sorgerà in contrada “Timparossa” è stato finanziato dall’Assessorato Regionale all'Energia.

"Il Centro Comunale di Raccolta diventa una realtà . - dichiara il sindaco Corrado Calvo - Un progetto finanziato dalla Regione che abbiamo seguito passo dopo passo e finalmente oggi abbiamo consegnato i lavori, , il cui inizio è previsto per domani, all’impresa aggiudicataria. Il CCR è un progetto importantissimo per far evolvere la nostra comunità e quindi far acquisire a tutti una nuova consapevolezza e sensibilità rispetto alla tutela dell’ambiente nonché la consapevolezza che ciascuno di noi deve essere partecipe nella raccolta differenziata e rendere la nostra città gradevole, accogliente e decorosa. Una grande opportunità dunque per i cittadini, che segna un passo decisamente avanti sulla strada della gestione della raccolta differenziata. Con la realizzazione del CCR – prosegue il primo cittadino – portiamo a termine con successo un altro impegno preso con i cittadini nel corso della campagna elettorale. Lavorare nel mezzo della peggiore congiuntura politica ed economica da un lato e raggiungere importanti risultati per la comunità, dall'altro, rimane per noi amministratori motivo di orgoglio e di vanto, che ci spinge a fare sempre di più. I cittadini devono essere orgogliosi del fatto che a Rosolini nascano delle opere grazie all’impegno profondo che questa amministrazione comunale sta mettendo per rendere questa città una città degna all’altezza del ruolo che ricopre oggi nel panorama provinciale. Colgo l’occasione - prosegue il Sindaco – per esprimere a nome mio personale e della giunta comunale, un ringraziamento immenso a quanti hanno collaborato, in primis il dirigente dell'ufficio ecologia geom. Giuseppe Vindigni, e che hanno creduto nel lavoro che abbiamo svolto, soprattutto in condizioni di grande difficoltà, nonché all'On. Pippo Gennuso per il suo contributo in qualità di parlamentare regionale e nostro concittadino".