Siracusa, a breve l'apertura della guardia medica in Ortigia

"La mancata riapertura della Guardia medica di Ortigia non è dovuta a problemi connessi alla ztl".

Così interviene sulla vicenda l'assessore comunale alla Mobilità, Salvatore Piccione.

“Sono stato investito del problema- afferma - appena quattro giorni fa ed ho immediatamente interloquito con la Direzione generale dell’Asp, con la Capitaneria di Porto e con il Demanio. A breve - spiega - verranno messi in atto tutti gli strumenti utili a garantire agli utenti della guardia medica il libero accesso durante gli orari in cui sarà in vigore la Ztl".