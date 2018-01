Francofonte, in manette i presunti autori di rapina a gioielleria

Sarebbero gli autori di una rapina compiuta il 13 giugno del 2016 ai danni di una gioielleria di Francofonte. All'alba di oggi sono stati arrestati dalla Polizia di Lentini e dalla Squadra Mobile della Questura di Catania: Federico Filippo Sciuto, 24 anni, Aurelio Barbagallo, 56 anni, sorvegliato speciale e Vito Battiato, 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, tutti e tre del Catanese in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa.

Grazie alle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza del negozio, gli investigatori sono riusciti ad individuare i tre arrestati e a ricostruire l'accaduto: in 5, con il volto coperto e armati di una pistola, hanno fatto irruzione nella gioielleria, hanno immobilizzato il titolare utilizzando nastro adesivo per bloccargli le braccia e tappargli la bocca. Hanno fatto razzia di monili in oro, orologi e altri oggetti preziosi, per un valore di circa 25.000 euro, oltre a trecento euro sottratti dalla tasca del titolare. Poi si sono dileguati a bordo di auto di colore bianco con alla guida un complice.