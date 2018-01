Priolo, l'Ias torna all'Asi: annullato trasferimento quote a Irsap

La Regione revoca il trasferimento delle quote dell’Ias all’Irsap.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo, che a suo tempo, aveva contestato il provvedimento.

"La mancanza di un articolato Disegno di Legge, approvato dal Parlamento siciliano, - scrive Vinciullo - rende illegittimo il trasferimento di quote da una società all’altra".

Da qui l'invito di Vinciullo rivolto al Consiglio di Amministrazione dell’Ias a dimettersi perchè sarebbe "in una situazione di assoluta illegittimità e producendo, di conseguenza, atti illegittimi che potrebbero recare danno alla società, al personale e all’ambiente".