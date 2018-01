Augusta, Teatro Comunale: sciopero della fame

Oggi è il secondo giorno di sciopero della fame per il presidente dell’associazione Bella Storia, Manuel Mangano, e il rappresentante d’istituto del liceo Mègara, Ruben Aparo.

Una forma di protesta estrema, grande ed evidente tanto quanto l'amore per la propria città e per quella struttura, il Teatro Comunale di Augusta, chiuso da anni. Una struttura dalla quale non proviene musica, recite, spettacoli, balletti, nulla. Quella struttura che non può parlare di cultura perchè imbavagliata da una cattiva gestione, anche passata, che l'ha trasformata in un cadavere, muto e freddo, animato solo da qualche atto vandalico sparso negli anni.

Ieri, dopo l'annuncio dello sciopero, il vicesindaco Roberta Suppo aveva pregato i due ragazzi di desistere da questa decisione perchè i lavori per il Teatro sono già stati appaltati.

Ma i due hanno deciso di non fermarsi.

"Da due anni e mezzo non abbiamo risposte concrete, ma solo parole" - ha detto Mangano - "Non mi fermo perchè quest'Amministrazione deve prendersi le proprie responsabilità".

Si va così verso il terzo giorno di sciopero.