Siracusa, incontro su Scieri e Drago all'Einaudi

“La verità oltre i muri di gomma – Lele Scieri e Tony Drago” è tema di un incontro organizzato dall'istituto Einaudi per venerdì 19 gennaio, dalle 09.00 alle 11.30 presso l’aula magna del plesso Juvara.

Obiettivo dell’incontro è quello di mantenere vivi il ricordo e l’attenzione su Lele Scieri e Tony Drago, i due giovani siracusani che, a distanza di quindici anni l’uno dall’altro, sono morti in caserma in circostanze misteriose.

Interverranno Sofia Amoddio, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, Camera dei Deputati, Carlo Garozzo, presidente Associazione Giustizia per Lele, Rosaria Intranuovo, mamma di Tony Drago, Dario Riccioli, avvocato penalista, legale famiglia Drago. Introduce Teresella Celesti, dirigente scolastica dell'IIS "L. Einaudi" e modera Salvo La Delfa, docente dell'istituto e giornalista. Sono previsti anche gli interventi dei rappresentanti di Istituto Gaspare Aiello, Alice Cria, Salvatore Pecora, Alfonso Salerno.