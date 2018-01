Noto, minacce di morte a candidato di Casa Pound

Minacce di morte a un candidato di CasaPound in vista delle prossime elezioni politiche. Si tratta di Andrea Insenga Azzaro, in corsa alla Camera nel Collegio di Siracusa.

"Nei giorni scorsi – spiega Cpi in una nota – gli è stata recapitata a casa una lettera a firma della sigla anarchica ‘Collettivo Antifascista Carlo Giuliani’, nella quale si legge tra l’altro, che ‘al pericolo fascista si risponde con la lotta armata’ e che ‘il tentativo di scalata ‘democratica’ dei fascisti deve essere fermato ad ogni costo e con ogni mezzo’.

La lettera termina con un’ultima minaccia: ‘L’antifascismo militante colpirà gli uomini e gli strumenti della guerra psicologica’”.

Azzaro ha denunciato ai carabinieri di Noto l'accaduto. CasaPound invita la politica a fare fronte comune contro chi esaspera i toni della campagna elettorale.