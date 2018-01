Francofonte, il sindaco Palermo verso la ricandidatura. In corsa Alessia Piccione e Daniele Lentini. Consultazioni a 5 Stelle

E' già aperta la corsa al candidato sindaco nel comune di Francofonte in vista delle prossime Amministrative che, con ogni probabilità, saranno tra maggio e giugno di quest'anno.

Il termometro sta salendo in questi giorni in città, soprattutto a fronte dei primi nomi che iniziano a circolare, insieme a tutta una serie di indiscrezioni.

Se da una parte circolano voci ancora incerte, dall'altra sono spuntate fuori le prime candidature ufficiali.

Primo nome: è una donna, già consigliera comunale, in corsa alle scorse elezioni regionali del 5 novembre. Lei è Alessia Piccione, esponente in consiglio della lista Mille Papaveri Rossi.

"Tengo a precisare - dice Piccione - che la lista che presenteremo non sarà partitica ma aperta alla società civile e formulata dal basso secondo le esigenze dei cittadini. Simbolo nome e candidati verranno decisi durante le assemblee partecipate che si intenderanno organizzare".

Altro nome ufficiale è quello dell'architetto Daniele Lentini, il quale pare che sia in corsa sostenuto da un gruppo di consiglieri comunali, ma sprovveduto (almeno per il momento) di un partito alle spalle che lo possa sostenere. "Sarà una lista civica nell'ambito del centro destra" - dichiara Lentini.



Il Movimento 5 Stelle ha già aperto le consultazioni con i cittadini, avviando una serie di incontro e dibattiti dai quali si spera possa venir fuori un programma comune finalizzato ad accorciare la distanza tra cittadini e politica, in modo da andare incontro alle esigenze di tutti. Ma, assicurano dal Movimento, una lista ci sarà. Sebbene per il nome del candidato sindaco sia ancora presto.

E infine, Salvatore Palermo: attuale sindaco di Francofonte ed esponente del Partito Democratico. Su questo nome ancora ci sono dei nodi da sciogliere ma, allo stato attuale delle cose, pare che la direzione che sta percorrendo il partito sia una ed una sola: la ricandidatura di Palermo a primo cittadino.