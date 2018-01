Siracusa, in tutta la provincia 100.000 persone senza lavoro

Sono oltre 100.000 le persone senza lavoro in provincia di Siracusa.

Questo uno dei dati resi noti oggi durante il direttivo provinciale della Cgil di Siracusa da Roberto Alosi, segretario generale della Cgil. Gli altri dati riguardano la disoccupazione generale al 24%, quella giovanile al 62%, neet al 38%. A dover combattere con il grosso problema della povertà assoluta è il 20% della popolazione residente, mentre la povertà relativa si attesta al 26%.

Il leader della Cgil aretusea ha controbilanciato i dati negativi con le opportunità del territorio: porto di Augusta, bonifiche industriali, investimenti nel polo industriale, potenziamento infrastrutture e mobilità sostenibile, risorse su turismo, agricoltura e agroindustria, riqualificazione delle periferie e rimedi alle emergenze abitative>>.

Due gli strumenti su cui la Cgil punta: Il “Piano provinciale straordinario per l'occupazione e lo sviluppo” - che contempli tutte le potenzialità del territorio in un’ottica d’insieme . e il “Piano per il lavoro territoriale” "che finalizzi le risorse esistenti e ne scovi nuove, che punti realmente a sbloccare la spesa pubblica, ad avviare i cantieri, molti bloccati dalla burocrazia".