Siracusa, turismo: si punta a potenziare i soggiorni

Il 2017 è stato un anno da record per il turismo a Siracusa. I dati su arrivi e permanenza, forniti dall'associazione Noi Albergatori, sono stati commentati oggi nel corso di una conferenza stampa al Comune con l'assessore al ramo e vicesindaco, Francesco Italia.

Prendendo in esame i numeri degli arrivi nel 2017 rispetto a quelli dell'anno precedente si registra un incremento del 12,43%. Cresce anche la permanenza, che dopo il calo del 2016, torna a salire e fa registrare nei soli hotel più di 2 giorni e comportando sul piano economico un incremento dell'apporto degli alberghi nel Pil della città e sul piano occupazionale un aumento significativo nella stipula sia dei contratti a tempo determinato ma anche di quelli a tempo indeterminato.

I dati sono riferibili alle 327 strutture ricettive per un totale di 9810 posti letto, il 73% dei quali dei soli hotel.

Soddisfatto l'assessore Italia: "In questi anni - afferma - abbiamo realizzato un programma di azioni mirate sul marketing territoriale, su eventi e sulla comunicazione. Siracusa - aggiunge - sta crescendo in termini di turismo e accoglienza. Per questo faccio appello a tutte le professionalità per ampliare la pletora dei soggetti che intendono lavorare verso un obiettivo comune. Adesso bisogna potenziare i servizi e l'offerta turistica. Il 2018 è l'anno di Archimede, e in un'ottica di programmazione, lanciamo un sondaggio - conclude Italia - per individuare il tema che caratterizzerà il 2019".

Entusiasta anche il presidente di Noi Albergatori Giuseppe Rosano: "Siracusa si consolida sempre più come meta turistica e per questo stiamo lavorando a sinergie insieme alle guide turistiche, ai tassisti. L'obiettivo è quello di accrescere la permanenza media dei turisti in città e per attrarre mercati nuovi come per esempio quello cinese, ponendosi obiettivi di crescita molto ambiziosi".