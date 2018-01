Siracusa, moto truccate e gare di velocità: sanzionati minori

Gara di velocità con i motorini in via Algeri. A segnalare l'accaduto un gruppo di cittadini, ieri pomeriggio. Sul posto i Carabinieri, i quali hanno accertato l'effettivo disturbo della quiete pubblica e il pericolo provocato per la circolazione stradale.

I conducenti, minorenni, sono stati sanzionati per guida spericolata e per le modifiche apportate agli impianti di scarico dovute alla sostituzione del silenziatore originale con uno di tipo non omologato e quindi molto più rumoroso di quanto previsto dalla legge