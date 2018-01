Pachino, Chiara Stella è il nuovo segretario comunale

Succede a Carmelo Innocente il nuovo segretario comunale del Comune di Pachino: Chiara Stella, ragusana, 35 anni, laureata in giurisprudenza all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed ha esercitato la professione di avvocato.

Ha già avuto in passato l'incarico di segretario in altri comuni.

"Diamo il benvenuto – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – ad una giovane e motivata professionista che, sono certo, contribuirà a migliorare l’attività amministrativa e garantire il rispetto delle norme, della trasparenza e della legalità. Il nuovo segretario saprà sicuramente essere all’altezza del compito che con fiducia le abbiamo assegnato

Ringrazio il segretario uscente, Carmelo Innocente, per l’impegno profuso e il supporto professionale dato nel corso dei due lunghi periodi in cui è stato a capo della segreteria generale del Comune di Pachino, divenendo punto di riferimento per tutti i funzionari e per gli amministratori. Il segretario Innocente, professionista dalle riconosciute competenze giuridiche e amministrative e profondo conoscitore della Pubblica amministrazione, è stato per me un prezioso ed insostituibile collaboratore ed ha supportato con grande attenzione l’azione amministrativa, sempre pronto a risolvere ogni questione con preparazione, buon senso e nell’assoluto rispetto della legalità, in un periodo complesso e delicato per l’ente municipale".