Rosolini, continuano i lavori di pulizia straordinaria

Continua la pulizia straordinaria di Rosolini, così come predisposto dall'Amministrazione comunale.

"Continuano gli interventi previsti nel crono programma di pulizie straordinarie del centro urbano, elaborato da tempo - spiega il sindaco Corrado Calvo - Pensiamo di ricondurre tutte le aree del territorio ad uno stato di normalizzazione anche se ci rendiamo conto che, sul terreno della raccolta dei rifiuti e della tutela e cura del territorio la strada è molto lunga e difficile. Ma noi non abbasseremo mai la guardia perché il decoro urbano è un punto fermo del nostro programma. Stiamo monitorando costantemente quartiere per quartiere, le strade, il verde pubblico, le campagne, i monumenti, sono nostri e dobbiamo proteggerli".

"Vogliamo – prosegue il sindaco – che Rosolini si presenti al meglio, più bella, gradevole e accogliente a residenti e visitatori. Per centrare questo obiettivo è necessaria la compartecipazione dei cittadini e del il loro senso civico è fondamentale. Per questo invito tutti i cittadini a prendersi cura e rispetto del nostro territorio. Ma non possiamo non riconoscere che agli occhi del forestiero, la nostra città appare come una realtà virtuosa, dove il decoro e la pulizia raggiunge, così come ci viene testimoniato da chi la visita, livelli superiori a tante altre città dell’isola".