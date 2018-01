Augusta, Teatro comunale chiuso: parte lo sciopero della fame

Il presidente dell’associazione Bella Storia Manuel Mangano e il rappresentante d’istituto del liceo Mègara Ruben Aparo hanno annunciato uno sciopero della fame a partire da giorno 16 gennaio 2018 finchè l’amministrazione comunale non prenderà un impegno definendo una data di apertura del teatro comunale.

La decisione a seguito dell'evento pubblico dal nome “Di cultura si mangia” tenuto presso il palazzo San Biagio di Augusta che ha dato vita ad un dibattito tra il pubblico presente e i relatori dell’evento Jessica Spinelli, presidentessa di QuattroTerzi e di Salvatore Tringali direttore artistico del teatro di Noto. Sono stati anche intervenuti all’incontro in veste di amministratori locali anche l’assessore alla cultura e allo sport del comune di Augusta Giusy Sirena e il vice-sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Si è discusso delle problematiche cittadine e provinciali legate alla cultura e delle possibilità di sviluppo lavorativo in quest’ambito. Si è accennato agli introiti provenienti dagli eventi simili a quelli di Shortini Film Festival e discusso di come sia fondamentale la sinergia tra gli amministratori locali e le associazioni della nostra comunità. Importante è stata l’esperienza del direttore artistico del teatro di Noto che ha raccontato come l’impegno profuso per la realizzazione e promozione di eventi culturali abbia permesso in maniera del tutto determinante la crescita della città.