Pachino, tenta di estorcere soldi a genitori per droga

Sigarette, caffè e stupefacenti. Vizi che avevano creato dipendenza in un giovane di Pachino di 30 anni. Il ragazzo, disoccupato e con problemi di tossicodipendenza però, non lavorando, cercava in tutti i modi di reperire il denaro necessario per soddisfare i propri desideri. Le sue vittime erano i genitori, più volte minacciati e aggrediti a tal punto che, spaventati, erano costretti a dormire in camera da letto chiusi a chiave.

Il primo episodio di violenza e aggressione, al fine di estorcerli denaro, risale al 2006. Ieri l'ennesimo episodio di urli, insulti e ancora minacce, che ha portato il padre del ragazzo a presentare denuncia.

Rientrando dalla Questura, il padre è stato aggredito fisicamente. La Polizia di Stato è arrivata proprio nel momento in cui il 30enne aveva afferrato il padre dal collo. Il ragazzo è stato chiuso al Cavadonna.