Siracusa, aggressione in sala scommesse: arrestati marocchini

Rissa, ieri pomeriggio, in una sala scommesse in via Gioberti, dove due cittadini di origina marocchina, El Ouaari Charaf (26 anni) e Mouhim Ayoub (26 anni), stavano minacciando e aggredendo i titolari.

I due sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per i reati di minacce, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale e condotti al carcere di Cavadonna