Caccia di frodo, abbattuti volatili protetti a Siracusa

Sono stati fermati nel Porto di Pozzallo 12 cacciatori di frodo maltesi, dalla Guardia di finanza, mentre stavano per imbarcarsi sul catamarano diretto nell'Isola dei Cavalieri.

Con loro diverse decine di volatili di specie protette abbattuti nelle province di Ragusa e Siracusa. Le Fiamme Gialle li hanno denunciati ed hanno sequestrato i loro 12 fucili e le munizioni. Alcuni di essi erano sprovvisti di un regolare porto d'armi, altri erano in possesso di puntatori laser, richiami elettroacustici per uccelli e fari notturni, strumenti questi ultimi vietati per la caccia.