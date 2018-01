L'addio a Dolores O'Riordan, cantante dei Cranberries

Il mondo della musica saluta Dolores O'Riordan, la cantante irlandese dei Cranberries morta improvvisamente a 46 anni a Londra. "Poteva parlare della fragilità di tutti noi. Il bel canto di Limerick", scrivono in un post su Instagram Bono, The Edge, Adam and Larry degli U2. Cordoglio anche dai R.E.M. di Michael Stipe, che in un tweet scrivono: "Dolores era uno spirito brillante e generoso, con uno spiccato senso dell'umorismo e una voce straordinaria". A distanza di poche ore dalla notizia della scomparsa di della loro leader, la stessa band dei Cranberries scrive su Twitter: "Era un talento straordinario e ci sentiamo privilegiati di aver fatto parte della sua vita dal 1989. Il mondo ha perso una vera artista oggi".