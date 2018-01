Scambio sindaci: Bagnasco in Sicilia, Cannata in Liguria

Il giorno dello scambio dei sindaci è arrivato. Oggi primo giorno in Liguria per il primo cittadino di Avola Luca Cannata, primo in Sicilia per il suo collega di Rapallo Carlo Bagnasco. Lo scambio durerà tre giorni, per poi arrivare a un confronto tra i due nella giornata di giovedì, quando si vedranno durante la riunione Anci. Intanto il primo contatto è avvenuto questa mattina all’Aeroporto di Roma, poi Cannata è volato a Genova e ha cominciato la visita a Rapallo mentre Bagnasco una volta atterrato a Catania è stato portato ad Avola dove ha pranzato vista mare e ha cominciato la giornata di visite.

“Ho ricevuto una bella accoglienza – ha detto il sindaco Luca Cannata – ho visto la città e conosciuto il vicesindaco e la loro macchina amministrativa. L'obiettivo è quello della promozione del territorio, dello scambio di idee e delle migliori pratiche. Un'iniziativa positiva con una bella eco nazionale, anche per i nostri territori”.