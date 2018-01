Siracusa, Limone Igp: un'idea per promuoverlo in alberghi e ristoranti

Avvicinare il limone Igp di Siracusa al mondo delle ricezioni turistiche e alla ristorazione. Questo il principio base del progetto “Ambasciatori del Limone di Siracusa IGP – Ambassadeurs du Citron de Syracuse IGP”, nato in collaborazione tra il consorzio e il comune.

"Il Consorzio- dichiara il presidente Fabio Moschella- metterà a disposizione di cinquanta attività della ristorazione sparse tra i quartieri della città ed i Comuni che coincidono con l'area di produzione, un certo quantitativo di “Limone di Siracusa IGP”. Gli operatori aderenti inseriranno nei propri menu un piatto con il prodotto certificato che potrà essere una semplice limonata, un gelato, un dessert, un antipasto, un cocktail mentre il Consorzio, oltre a facilitare i contatti fra i produttori di limone di Siracusa IGP e gli esercenti, veicolerà l'iniziativa sul web, dando risalto a tutti i partecipanti e ovviamente alle creazioni realizzate, che potranno anche variare e ampliarsi con il passare del tempo”.

“L’Amministrazione- aggiunge l’assessore alle Attività produttive Silvia Spadaro-ha scelto di promuovere e veicolare un progetto pilota di marketing e comunicazione territoriale che contribuisca a far conoscere un prodotto straordinario tutto siracusano, il cui consumo speriamo possa accrescersi non solo tra i nostri concittadini ma anche tra i turisti che Siracusa ospita annualmente. Il Consorzio di tutela rappresenta oggi un asset fondamentale per la nostra città e la nostra provincia coinvolgendo circa 1200 produttori. “Il Limone di Siracusa” – continua Spadaro-può e deve diventare ambasciatore della nostra città in tutto il mondo perché l'identità di un territorio deve passare anche attraverso i prodotti agricoli e l'enogastronomia. Se pensiamo che aziende leader nazionali hanno scelto il nostro limone per promuoverlo è necessario accrescerne l'utilizzo e la visibilità anche all’interno del nostro territorio, come fino ad ora non è accaduto. Occorre associare questo prodotto alla nostra città, farlo diventare un simbolo della sua identità enogastronomica: per questo un ruolo importante lo avranno gli operatori della ristorazione. Lo stesso modello dobbiamo riuscire ad esportarlo in Francia, con la quale esiste un’antica tradizione, per poi continuare con altri Paesi, coinvolgendo anche opinion leader, giornalisti e food blogger. Penso che il Limone Igp possa diventare un volano rilevante per la nostra economia”.