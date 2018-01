Palazzolo, nascondeva pistole modificate: arrestato

Nascondeva dentro casa due pistole a salve modificate per lo sparo. Le armi, senza il tappo rosso, con canna e camera di cartuccia modificate, sono state sequestrate. Una delle due pistole era nascosta dentro un peluche, pronta per essere spedita in Transilvania. A diffondere la notizia è l'agenzia di stampa Ansa.

L'intervento dei carabinieri di Palazzolo Acreide ha permesso di arrestare Catalin Paul Pasnicu, romeno di 37 anni, per detenzione di armi clandestine.