Floridia, tentato furto in appartamento: coinvolti 2 minori

Tre arrestati per tentato furto in abitazione, di cui due minori. E' questo il bilancio di un intenso controllo del territorio a firma dei Carabinieri di Floridia. Tra i tre arrestati per tentato furto c'è Manuel Italia, 19 anni, già con precedenti specifici.

Quest'ultimo, insieme a due complici, si sarebbe introdotto all'interno di un appartamento, forzando la porta d'ingresso, al fine di portare via un fucile ad aria compressa, un televisore lcd e un tavolino antico in legno.

L'intervento dei Carabinieri ha permesso di sorprendere i tre con l’intera refurtiva e di arrestarli, riconsegnando gli oggetti al legittimo proprietario.

I 2 minorenni sono stati accompagnati in una comunità per minori di Catania, Italia Manuel è stato sottoposto agli arresti domiciliari