Floridia, armi e droga in officina: arrestato meccanico

Si intensificano i controlli del territorio a firma dei Carabinieri di Floridia. A finire in manette, arrestato in flagranza di reato, Fabio Raco, 27 anni, meccanico siracusano pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine.

Peraltro, dentro l'officina di Raco sono state trovate due armi da fuoco con matricola abrasa: una carabina semiautomatica priva marca e con matricola abrasa, calibro 8, con colpo in canna e caricatore con 4 cartucce, più una pistola semiautomatica a salve, priva di matricola e trasformata in arma da sparo mediante la modifica della canna, rinvenuta con colpo in canna calibro 9x17 e caricatore contenente altre tre cartucce.

Ben nascoste nell'officina sono state trovate anche cinque dosi di cocaina, del peso di 0,20 grammi ciascuna, 30 grammi di marijuana, materiale necessario per il confezionamento di dosi, un bilancino di precisione e 330 euro probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

Il ragazzo era sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina (fatti risalenti allo scorso settembre). Raco è stato chiuso in carcere.