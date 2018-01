Palazzolo Acreide, nascondeva 2 pistole modificate in casa: arrestato

Nascondeva in casa due pistole a salve modificate per poter sparare. In manette è finito Catalin Pasnicu, 38 anni, romeno, già noto alle forze dell'ordine, residente a Palazzolo Acreide.

Questa notte i Carabinieri hanno effettuato un controllo mirato nella sua abitazione e hanno trovato le due pistole senza il tappo rosso, con canna e camera di cartuccia libere. Una delle due, pronta ad essere spedita ad un connazionale in Transilvania, era nascosta all’interno di un peluche. Le armi sono state sequestrate e l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.