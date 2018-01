Pachino, minaccia la moglie con motosega: arrestato

Teneva la moglie in soggezione con minacce continue perché non voleva che si truccasse per uscire da sola. Secondo il suo modo di vedere, poteva uscire solo con i parenti. In un caso l’avrebbe anche minacciata con una motosega, attrezzo con cui la donna avrebbe anche tentato il suicidio, prima di rifugiarsi da un’amica per sfuggire al marito. In manette è finito un 64enne di Pachino accusato di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l’uomo, sin dall’inizio della vita matrimoniale, aveva manifestato la propria indole aggressiva e possessiva nei confronti della moglie. Quest'ultima era costantemente oggetto di ingiurie, minacce, soprusi e violenze fisiche di ogni genere. Minacce sarebbero state poste in essere dall'uomo non solo nei confronti della moglie, ma anche di tutta la famiglia.

La donna di 60 annni, ha vissuto 40 anni, tollerando sopraffazioni di ogni genere, anche sessuali, solo per amore dei figli. Il marito, tra l’altro, rientrava spesso a casa all’alba e ubriaco.

La Polizia lo ha arrestato in esecuzione di un’ordinanza in carcere emessa dal Gip.