Siracusa, 4 marzo: autocandidature di M5s. Domani i nomi

E' tutto pronto per la votazione su internet di domani del Movimento 5 Stelle. A queste elezioni politiche del 4 marzo, il movimento si presenta con una nuova forma, frutto di un recente aggiornamento dello statuto: mentre prima chiunque si poteva candidare per poi essere valutato direttamente sulla rete, adesso è stata creata una sorta di commissione che 'filtra' la autocandidature.

Andiamo per ordine. Il principio di uguaglianza per il quale tutti possono potenzialmente essere candidati rimane, però i nomi in una prima fase sono segreti. Questi nomi saranno analizzati dalla commissione, con in prima linea Giancarlo Cancelleri, vicepresidente Ars, e poi finiranno sulla rete. A questo punto saranno pubblici e tutti potranno accedere al blog di Beppe Grillo. Le selezioni sono state fatte su: eventuali passati giudiziari, politici e personali.

Le votazione sul web continueranno fino a mercoledì 17 gennaio dalle ore 10 alle ore 21. Nel caso si creasse, per la grande partecipazione, l'effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito, la scadenza sarà prorogata e sarà possibile votare fino alle 14 di giovedì 18 gennaio.

Ogni iscritto potrà esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato. Possono partecipare alle votazioni tutti gli iscritti alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle con documento certificato.

Sebbene, quindi, i nomi definitivi saranno pubblici domani, e rimangono privati ancora oggi, SiracusaPost è riuscita ad ottenere tutte le autocandidature dalla provincia Aretusea.

Dal MeetUp di Siracusa, hanno avanzato la proposta di candidatura: Filippo Scerra, Costantino Messina e Renato Conigliaro (M5s, ma non appartenente al MeetUp).

Al di là del capoluogo gli altri nomi sono: Massimo Scamporlino (Augusta), Salvo Marturana (Augusta), Amenta (Augusta), Luigi Benigno (Carlentini), Michele Castobello (Noto), Gandolfo Curcio e Giovanni Pintaldi (Floridia), Sebastiano Guastella (Melilli), Massimiliano Fargione (Augusta), Flavia Di Pietro (Buscemi), Lucia Napoli (Sr), l'ex candidato sindaco di Avola Giuseppe Papa, Marzia Scampigi (Avola), Sebastiano Magro (Canicattini Bagni). Tra i candidati anche gli uscenti.