Inquinamento Priolo: ieri la manifestazione

Basta veleni nella zona industriale. Scende di nuovo in piazza a manifestare il movimento spontaneo nato dai social e presto diventato realtà. Loro sono un gruppo di cittadini che, preoccupati per la salute di tutti, non rimane con le mani in mano, ma scende in strada ad urlare tutto il disappunto contro i miasmi del triangolo della morte: Priolo Gargallo, Augusta, Melilli.



E proprio da Priolo, ieri è partito un corteo che ha fatto sosta prima in piazza, e poi davanti al Municipio. A sfilare contro i colossi delle industrie il Movimento Aretuseo " Per il Lavoro, la Sicurezza e le Bonifiche" e l'Ona (Osservatorio Nazionale Amianto). Quest'ultimo abitualmente diffonde i numeri delle stragi per mesotelioma: lo scorso anno oltre 6mila. In prima fila Don Palmiro Prisutto, arciprete di Augusta da sempre impegnato sul fronte delle battaglie ambientaliste.