Siracusa, attivata la compostiera di comunità

Dopo 90 giorni di burocrazia e pratiche da sbrigare, l'associazione Rifiuti Zero Siracusa annuncia che la compostiera di comunità e ufficialmente attiva.

Sono state 70 utenze, le quali avranno diritto a una riduzione della Tari del 15%.

La compostiera del vivaio comunale gestirà settimanalmente un quantitativo di rifiuti organici di circa 500 kg che attraverso il processo chimico/biologico si trasformerà in un ottimo compost che sarà ripartito fra gli utenti o donato al vivaio.

Il regolamento, redatto dall’Associazione Rifiuti Zero, indica quali sono le frazioni di rifiuti organici che possono essere conferiti nella compostiera di comunità. Si tratta di scarti di frutta e verdura, croste di formaggi e latticini, avanzi di pane, scarti di dolci e merende, cibo scaduto o ammuffito, scarti di pasta e minestra, gusci di uova, crostacei e molluschi, scarti di pesce e di carne anche con ossa, stuzzicadenti di legno, fondi di caffè, tisane e te con il filtro.

Le modalità di conferimento prevedono che il conferimento della frazione umida possa avvenire nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 18.00 o direttamente nella compostiera o attraverso un sistema di conferimento denominato “organico continuo”, nel caso in cui il vivaio comunale fosse chiuso. L’utente annoterà la quantità di frazione umida conferita e la data di conferimento attraverso una app direttamente con lo smartphone.