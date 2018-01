Siracusa si prepara a festeggiare San Sebastiano

Siracusa è pronta per rendere omaggio al compatrono San Sebastiano.

Già stilato il programma dei festeggiamenti: mercoledì 17, alle 17.00, avrà luogo l'apertura della nicchia del simulacro di San Sebastiano e alle 19.00 la traslazione del simulacro dalla nicchia all'altare maggiore. Sabato 20, alle 10.30 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Siracusa. Domenica 21, alle 11.30, la celebrazione presieduta da mons. Sebastiano Amenta, vicario generale dell'Arcidiocesi di Siracusa, e alle 17.00 processione del simulacro per le vie di Ortigia. Per l'Ottavario, domenica 28 alle 19.00 la celebrazione presieduta da mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale e alle 20.00 la traslazione del simulacro dall'altare alla nicchia e chiusura dei festeggiamenti.