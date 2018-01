Siracusa, Di Pietro riconfermato segretario provinciale Uila

Sebastiano Di Pietro riconfermato al vertice della segreteria provinciale della Uila per il prossimo quadriennio. Il congresso della categoria dei lavoratori agricoli della Uil ha riconfermato inoltre in toto la segreteria provinciale composta da Gianni Garfì (delega ai lavoratori forestali), Nuccio D’Urso, Antonio Respisi e Giovanni Cannone.

L’agricoltura con i suoi 13mila e 200 addetti costituisce un pilastro importante in tutta la provincia ma il comparto è penalizzato dalla presenza dell’import di prodotti anche provenienti dal Marocco o dall’Africa, tutti privi di etichette e i nostri prodotti così marciscono perché c’è un prezzo del mercato penalizzante e sleale. La Uila si è battuta per i protocolli alla legalità con l’approvazione della legge anti-caporalato per contrastare il lavoro nero e il lavoro illecito verso aziende che operavano contro ogni regola. Un risultato importante è stato il rinnovo contrattuale approvato da poco con l’aumento del 2% dello stipendio.

L’assemblea è stata presieduta da Stefano Munafò, segretario territoriale generale della Uil Siracusa-Ragusa-Gela, segretario regionale della Uila, Nino Marino: “