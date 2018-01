Siracusa, la "Notte del Liceo classico" al Quintiliano

Nonostante i problemi degli ultimi giorni, si è svolta presso la sede del Liceo Polivalente “Quintiliano” di via Tisia a Siracusa, la “Notte del Liceo Classico”, manifestazione nazionale che coinvolge ogni anno centinaia di Licei classici in tutta Italia.

Si sono alternati momenti di riflessione e spettacolo, letture sceniche e performance teatrali e sportive di studenti ed ex studenti. Quest'anno la manifestazione ha naturalmente assunto un significato particolare, dopo l'episodio del crollo di alcuni calcinacci di intonaco che hanno ferito in modo lieve due studentesse in un'aula della scuola. Il “Quintiliano” nel frattempo prosegue regolarmente le sue attività scolastiche nel piano inferiore della struttura di Via Tisia, confermato come perfettamente agibile e sicuro dai tecnici, e nei plessi circostanti.

Ieri sera era presente anche il vice sindaco, Francesco Italia che ha espresso la solidarietà e l'apprezzamento dell'istituzione comunale, e ha partecipato Alessandro Maiolino, ex alunno del Classico Quintiliano e vice presidente della Consulta giovanile comunale, che ha voluto perciò ribadire la vitalità della scuola nel suo complesso, con i suoi quattro indirizzi e la ferma volontà di tutte le sue componenti di reagire.