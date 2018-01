Siracusa, in Ortigia degustazioni di carne e pesce

I ministeri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dei Beni culturali e del turismo hanno proclamato il 2018 “Anno nazionale del cibo italiano”.

Domani, dalle 10 alle 13, una mattinata all’insegna del gusto e dei prodotti d’eccellenza in Ortigia, con due eventi: per le “Domeniche dell’educazione al gusto”, show cooking all’Antico mercato su iniziativa è organizzata dall’associazione “Iblei in rete” che vedrà lo chef Amedeo Maltese guidare i partecipanti tra i banchi dei produttori del Mercato del contadino. Sempre domani e sempre all’Antico mercato di Ortigia, nelle stesse ore, è in programma anche l’iniziativa “Mangiamoli tutti”, organizzata da Slow Food condotta di Siracusa. che mira a valorizzare quelle varietà di alimenti, e di pesce in particolare, spesso poco utilizzato in cucina. Domani sarà la volta dello sgombro con lo chef Maria Grazia Troncon.