Siracusa, il giorno della protesta degli studenti

Protesta di piazza questa mattina per gli studenti siracusani per rivendicare una seria politica di investimenti programmazione per la manutenzione degli edifici scolastici. Concentramento al campo scuola "Pippo Di Natale" e poi corteo fino in piazza Archimede per il sit in.

La manifestazione è stata organizzata dalla Rete degli Studenti Medi dopo il crollo di calcinacci, alcuni giorni fa, dal soffitto di un'aula. Crollo che aveva colpito due studentesse, ferendole seppur lievemente.

Nonostante siano partiti gli interventi di messa in sicurezza della scuola, gli studenti intendono smuovere le acque per far sì che siano incrementati i fondi messi a disposizione per la provincia di Siracusa.

In corteo insieme agli studenti anche i genitori, che hanno lamentato l'assenza dei professori e che, già nel 2016, attraverso un documento formale, avevano chiesto al prefetto di intervenire per avere un riscontro ufficiale sullo stato di deterioramento delle strutture esterne e interne dell'istituto e per disporre una perizia approfondita da parte della ex Provincia.

Lunedì, intanto sarà a Siracusa e proprio al Quintiliano l'assessore regionale alla Formazione, Roberto Lagalla.