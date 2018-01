Siracusa, finisce ai domiciliari per furto aggravato

Finisce ai domiciliari per un furto aggravato commesso a dicembre 2014. Si tratta di Francesco Fortezza, 45 anni, arrestato in ottemperanza dell’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso l'11 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa – Ufficio Esecuzioni penali.