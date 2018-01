Priolo, rapina in abitazione: colpiscono con una spranga la padrona di casa e fanno razzia di soldi e oggetti preziosi

In 4 si introducono in un'abitazione a Priolo, forzando la porta d'ingresso, per rubare e si impossessano di 2.000 euro, gioielli e di un telefono cellulare.

E' accaduto ieri sera poco dopo le 19. In casa in quel momento è presente la suocera della padrona di casa, una donna di 80 anni. Nel frattempo rientra la nuora, una 52enne che si ritrova davanti i rapinatori; questi ultimi, per guadagnarsi la fuga, prima la spintonano e poi la colpiscono alle gambe con una spranga. Poi si dileguano in tutta fretta. Indagini in corso da parte della Polizia allertata dalla stessa vittima.