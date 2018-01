Siracusa, Evoluzione civica: "anomalie in affidamento incarichi"

Dubbi e perplessità sulle recenti delibere dell'Asp di Siracusa vengono espresse dal movimento politico Evoluzione Civica, che, nello specifico, fa riferimento a presunte anomalie negli affidamenti, all'esorbitante numero di assunzioni di alta specializzazione e ai tempi troppo ravvicinati tra l'emanazione di qualche avviso e la relativa scadenza.

Per il Segretario di Evoluzione Civica, Gaetano Penna, ci sarebbero incongruenze palesi negli avvisi emanati nel luglio del 2017 e nelle successive modifiche apportate, che sono relative agli affidamenti degli incarichi dirigenziali.

"Solo per fare un esempio - scrive Penna - sono stati emanati provvedimenti che hanno determinato l'istituzione di dipartimenti in difformità con quanto previsto da norme di legge e contratti nazionali di lavoro oppure affidati incarichi a dirigenti medici in strutture per le quali non è prevista la relativa figura professionale".

Per tutto questo Evoluzione Civica preannuncia per lunedì prossimo la presentazione di una formale richiesta di accesso agli atti.

"Nutriamo il sospetto - conclude Penna - che ancora una volta la mala politica è entrata a gamba tesa nella gestione della sanità pubblica con le solite azioni di sottobosco di parlamentari eletti ed ex onorevoli"