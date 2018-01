Autostrada Siracusa-Gela, appello alla politica di Confartigianato

"La vicenda dell'autostrada Siracusa-Gela deve diventare un'opportunità da cogliere per dimostrare che il tessuto economico politico e sindacale della nostra isola ha voglia di farcela. Ma soprattutto deve essere la politica ad assumersi le proprie responsabilità al di là degli schieramenti politici".

Questo in sintesi il senso dell'intervento di Confartigianato e dei presidenti di Siracusa e Ragusa, Daniele La Porta e Giovanni Amarù, sul blocco dei lavori dell'asse autostradale che registra peraltro anche il deposito da parte del committente di un concordato, che palesa una situazione di reale crisi aziendale. "Oggi ci troviamo in presenza di un asse viario con le principali opere concluse, conclusa la galleria, concluso il primo viadotto, iniziato il secondo viadotto, conclusi gli scavi e i rilevati. Ma la battuta d'arresto ha provocato il dramma delle imprese fornitrici".

Da qui la richiesta rivolta alla politica di trovare il sistema per consentire un'immediata ripresa dei lavori.