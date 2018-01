Il Siracusa cede il difensore Andrea De Vito alla Viterbese

Che qualcuno dovesse abbandonare il Siracusa Calcio, per motivi economici, era nell'aria da qualche giorno. Ebbene l'ufficialità è arrivata: il Siracusa ha raggiunto l'accordo con la Viterbese, alla quale ha ceduto Andrea De Vito, difensore 27enne cresciuto nelle giovanili del Milan.

"La società ringrazia De Vito per l'impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali" - si legge sulla pagina Facebook della squadra.